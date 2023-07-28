MasterChef Türkiye ödül oyununun kazananı hangi takım oldu? 28 Temmuz 2023 MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler, kim elendi?

MasterChef Türkiye ödül oyununun kazananı hangi takım oldu? 28 Temmuz 2023 MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler, kim elendi?

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27 TEMMUZ MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te takım oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam üçüncü kez karşı karşıya geldi. Jüri üyeleri yarışmacılardan, dana eti ve soslardan oluşan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda haftanın 3. takım oyununun galibi mavi takım oldu.