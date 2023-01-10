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MasterChef şampiyonu kim oldu? 2023 MasterChef Türkiye'de Kıvanç mı Metin mi birinci olacak?

Masterchef Türkiye 2022 şampiyonu canlı yayında belli oluyor. Kıvanç Karadeniz ve Metin Yavuz, Masterchef birincisi olabilmek için kıyasıya bir rekabet ortaya koyuyor. Finalistler, bütün hünerlerini gösterirken imza yemeklerinin yapılacağı 3. oyuna geçildi. Metin, 1 puan farkla avantajı elinde tutarken 2023 Masterchef Türkiye birincisi sadece dakikalar sonra belli olacak. İşte, Masterchef final gecesinde yaşananlar

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  • Masterchef şampiyonu 2022 belli oluyor! Metin mi Kıvanç mı? 10 Ocak 2023 Masterchef birincisi kim olacak? Masterchef şampiyonu için dakikalar kaldı

    MasterChef Türkiye'de final gecesi heyecanı yaşanıyor. Finale adını yazdırmayı başaran Yavuz Metin ve Kıvanç Karadeniz arasında kıyasıya bir rekabetin ardından şampiyon canlı yayında belli olacak. Jüri üyeleri Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in tadım yaptıktan sonra verdiği puanlarla belirlenecek olan 2022 MasterChef birincisi için nefesler tutulurken artık dakikalar kaldı. 

    MASTERCHEF KİM KAZANDI? MASTERCHEF ŞAMPİYONU BELLİ OLUYOR

    Heyecanla beklenen MasterChef birincisinin kim olduğu bu akşam yanıt buluyor. Başarılı performansları ile sezonun başından beri favori olarak gösterilen Metin ve Kıvanç büyük ödül ve şampiyonluk unvanı için son kez karşı karşıya geliyor. Peki, 2022 Masterchef şampiyonu kim oldu, hangi yarışmacı büyük ödülü kazandı? Masterchef Türkiye birincisi kim oldu?

    İşte MasterChef şampiyonu (birincisi) olan o isim...
  • Masterchef şampiyonu 2022 belli oluyor! Metin mi Kıvanç mı? 10 Ocak 2023 Masterchef birincisi kim olacak? Masterchef şampiyonu için dakikalar kaldı

    MASTERCHEF BİRİNCİSİ İÇİN GERİ SAYIM

    Masterchef finalistleri Metin ve Kıvanç, yaptıkları yemeklere göre puanlanıyor. 

    İlk oyunda Kıvanç 20, Metin ise 18 puan elde etti. 
  • Masterchef şampiyonu 2022 belli oluyor! Metin mi Kıvanç mı? 10 Ocak 2023 Masterchef birincisi kim olacak? Masterchef şampiyonu için dakikalar kaldı

    MASTERCHEF ŞAMPİYONU AÇIKLANIYOR

    2. oyun sonunda Kıvanç 41, Metin 42 puan kazandı. 3. oyun öncesinde 1 puan farkla Metin avantajı ele geçirdi.

    3. oyunda yarışmacılar imza tabaklarını yapacak.

     
  • Masterchef şampiyonu 2022 belli oluyor! Metin mi Kıvanç mı? 10 Ocak 2023 Masterchef birincisi kim olacak? Masterchef şampiyonu için dakikalar kaldı

    MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?

    MasterChef'te şampiyon olan yarışmacı henüz belli olmadı. 

     
  • Masterchef şampiyonu 2022 belli oluyor! Metin mi Kıvanç mı? 10 Ocak 2023 Masterchef birincisi kim olacak? Masterchef şampiyonu için dakikalar kaldı

    MasterChef Türkiye'de kupayı kazanan isim açıklandığında haberimiz güncellenecektir. 
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