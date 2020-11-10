MasterChef Türkiye'de bu hafta en iyi çiğköfteyi yapan Mavi takımın kaptanı oldu. Yarışmacılar Furkan'ın elenmesinin ardından duygusal anlar yaşadı. Şefler, yarışmacılara takım kaptanlığı yarışı için yer sofrası kurdu. Haftanın en iyi çiğköftesi Esra ile Özgül'ün seçildi.

MASTERCHEF TÜRKİYE TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi takımın kaptanlığını Esra kazandı. Esra, Kırmızı takım kaptanı olarak Emir'i seçti.

MASTERCHEF DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI?

Esra ve Emir, düello oyununda künefe yaptı. Düelloyu Emir kazandı.

Düelloyu kazanan kişi; dokunulmazlık alacak, takım oyunlarında yemekleri önceden öğrenecek ve takımına yemekleri bildirecek.