UĞUR KARDAŞ NE İŞ YAPIYOR?

Uğur Kardaş gıda ve restorancılık üzerine danışmanlık hizmeti veriyor. Türkiye, Almanya ve Hollanda' da 2020 ve 2022 arasında toplam 19 restorant danışmanlığı yapmıştır. Şu anda Menü danışmanlığı, Strateji planlama, Maliyet hesaplama gibi bir çok alanda görev yapıyor. Uğur Kardaş 2018'de Masterchef Türkiye Şampiyonu olduktan sonra restorant danışmanlığı, restorant işletmeciliği ve aşçılık yaparak kariyerine devam ediyor. Uğur Kardaş'ın şu anda aktif halde bir restoran işletmesi bulunmamaktadır.