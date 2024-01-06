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        Haberler Televizyon MASTERCHEF YARI FİNAL 2024 | MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 6 Ocak MasterChef Türkiye kim veda etti?

        MasterChef'te finale son adım! 6 Ocak MasterChef kim elendi?

        MasterChef All Star yarışmasında heyecan hız kesmeden devam ediyor. Haftanın son elenen yarışmacısı Barbaros olurken Esra, Tahsin ve Hasan MasterChef Türkiye'de yarı final mücadelesini sürdürüyor. Peki, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? İşte 6 Ocak 2024 Cumartesi günü MasterChef All Star'a veda eden isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2024 - 18:02 Güncelleme: 06.01.2024 - 18:02
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        MasterChef'te finalistler netlik kazandı. Şefler tarafından alınacak puanlar ile MasterChef Türkiye'de adım adım finale yaklaşılıyor. Hasan, Tahsin ve Esra arasında geçen mücadele sonunda bir kişi final haftasında yarışmaya veda edecek Peki, "6 Ocak MasterChef All Star kim elendi, 3. kim oldu, altın kaşığı kim aldı?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, 3. KİM OLDU?

        MasterChef'te elenen isim açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        5 OCAK 2024 MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te en iyi 3 yarışmacı belli oldu. Üç etaptan oluşan oyunun sonunda en az puanı alan Barbaros 4. olarak yarışmaya veda etti.

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        MASTERCHEF ALTIN KAŞIĞI KİM ALDI?

        MasterChef All Star'da şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, dördüncü altın kaşığın sahibi Tahsin olurken, beşinci altın kaşık Hasan'ın oldu.

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        FİNALE KİMLER KALDI?

        Hasan

        Esra

        Tahsin

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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