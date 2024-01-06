MASTERCHEF YARI FİNAL 2024 | MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 6 Ocak MasterChef Türkiye kim veda etti?

MASTERCHEF YARI FİNAL 2024 | MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 6 Ocak MasterChef Türkiye kim veda etti?

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MasterChef'te finalistler netlik kazandı. Şefler tarafından alınacak puanlar ile MasterChef Türkiye'de adım adım finale yaklaşılıyor. Hasan, Tahsin ve Esra arasında geçen mücadele sonunda bir kişi final haftasında yarışmaya veda edecek Peki, "6 Ocak MasterChef All Star kim elendi, 3. kim oldu, altın kaşığı kim aldı?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...