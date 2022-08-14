Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MasterChef yedek kadro belli oluyor | 14 Ağustos MasterChef'te ana kadroya yedekten giren yarışmacılar belli oldu mu, kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te 12. önlüğün sahibi Kaan olurken, ana kadroya yedekten girecek isimler merak konusu oldu. En iyi tabakla jürinin karşısına çıkan yarışmacılar ikinci beş kişilik yedek kadroya adını yazdıracak. İşte MasterChef'te ana kadroya yedekten giren yarışmacılar...

ABONE OL
  • MasterChef yedek kadro belli oluyor | 14 Ağustos MasterChef'te ana kadroya yedekten giren yarışmacılar belli oldu mu ve kim kazandı?

    MasterChef'in ikinci beş kişilik kadrosu belli oluyor. Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te yarışmacılar yedeklere girmek için kıyasıya bir mücadeleye giriştiler. Bu akşam yayınlanacak bölümde yarışmacılar Mehmet, Danilo ve Somer şefin karşısına enginar yemeği ile çıkacak. Peki 14 Ağustos MasterChef'te ana kadroya yedekten giren yarışmacılar belli oldu mu, kim kazandı? İşte merak edilen soruların yanıtı...
  • MasterChef yedek kadro belli oluyor | 14 Ağustos MasterChef'te ana kadroya yedekten giren yarışmacılar belli oldu mu ve kim kazandı?

    MASTERCHEF'TE YEDEK KADROYA GİREN İSİMLER KİMLER OLDU?

    MasterChef'te ana kadroya yedekten girecek ikinci beş kişilik kadro bu akşam belli olacak. İsimler açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
  • MasterChef yedek kadro belli oluyor | 14 Ağustos MasterChef'te ana kadroya yedekten giren yarışmacılar belli oldu mu ve kim kazandı?

    MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN SON YARIŞMACI KİMDİ?

    Rakiplerinden daha başarılı yemek yaparak MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen 12. isim Kaan olmuştu.
  • MasterChef yedek kadro belli oluyor | 14 Ağustos MasterChef'te ana kadroya yedekten giren yarışmacılar belli oldu mu ve kim kazandı?

    MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN İSİMLER KİM OLMUŞTU?

    Rakiplerinden daha başarılı yemek yaparak MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen isimler şu şekilde; 

    Metin (1. hafta)

    Gamze (2. hafta)

    Onur (3. hafta)

    Çağatay (4. hafta)

    Şeyma (5. hafta)

    Melih (6. hafta)

    Büşra (7. hafta)

    Fatma Nur (8. hafta)

    Tayfun (9. hafta)

    Yağız (10. hafta)

    Burak (11. hafta)

    Kaan (12.hafta)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.