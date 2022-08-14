MasterChef'in ikinci beş kişilik kadrosu belli oluyor. Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te yarışmacılar yedeklere girmek için kıyasıya bir mücadeleye giriştiler. Bu akşam yayınlanacak bölümde yarışmacılar Mehmet, Danilo ve Somer şefin karşısına enginar yemeği ile çıkacak. Peki 14 Ağustos MasterChef'te ana kadroya yedekten giren yarışmacılar belli oldu mu, kim kazandı? İşte merak edilen soruların yanıtı...