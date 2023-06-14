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MasterChef Yılmaz Şef kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? MasterChef yeni şefi Yılmaz Öztürk biyografisi

TV8'in bir klasiği haline gelen yemek yarışması MasterChef Türkiye, bu akşam 7. sezonunun ilk bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Bu sezon All Star formatında eski yarışmacılarıyla başlayacak olan yarışmada sürpriz bir ayrılık yaşandı ve Somer Şef'in yerine, daha önce de yarışmaya katılan Yılmaz Şef geldi. İşte, MasterChef All Star şefi Yılmaz Öztürk'ün hayat hikayesi...

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  • MasterChef Yılmaz Şef kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? MasterChef yeni şefi Yılmaz Öztürk hayatı, kariyeri ve biyografisi

    MasterChef All Star için beklenen gün geldi çattı. Geçtiğimiz sezonlardan tanıdık yarışmacıların hünerlerini sergileyeceği yarışmada yeni şef Yılmaz Öztürk de Somer Sivrioğlu'nun yerini alacak. İşte, günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri olan Yılmaz Şef'in biyografisine dair detaylar...
  • MasterChef Yılmaz Şef kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? MasterChef yeni şefi Yılmaz Öztürk hayatı, kariyeri ve biyografisi

    ŞEF YILMAZ ÖZTÜRK KİMDİR?

    Bu yıl MasterChef Türkiye'nin yeni şefi olan Yılmaz Öztürk, meslek yaşamına 1998 yılında Ankara’da başladı. 1999 ve 2007 yılları arasında Türkiye’nin bilinen mutfaklarında çalıştı. Üyesi olduğu “Chaine des Rotisseurs”ün, 2004 yılı Genç Aşçılar Yarışması’nda Gümüş Madalya aldı. 
  • MasterChef Yılmaz Şef kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? MasterChef yeni şefi Yılmaz Öztürk hayatı, kariyeri ve biyografisi

    2007–2010 yılları arasında Kayra Wine Academy ve Nars Ilıca’da Mutfak Şefi olarak görev yaptı. 2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesinde eğitmenlik yaptı. Yıllar sonra İstanbul’a dönerek Mürver Restaurant’ın şefi oldu. Ünlü şef evli ve bir çocuk sahibidir.
  • MasterChef Yılmaz Şef kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? MasterChef yeni şefi Yılmaz Öztürk hayatı, kariyeri ve biyografisi

    ÖNCEKİ YILLARDA DA MASTERCHEF'E KATILMIŞTI

    Somer Şef'in yerine gelen Yılmaz Şef, geçtiğimiz yıllarda da MasterChef Türkiye'nin bazı bölümlerinde konuk olarka katılmıştı.
  • MasterChef Yılmaz Şef kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? MasterChef yeni şefi Yılmaz Öztürk hayatı, kariyeri ve biyografisi

    MASTERCHEF ALL STAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    TV8'in klasik haline gelen yemek yarışması MasterChef All Star, 14 Haziran günü ekranlara gelecek.

     

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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