MasterChef Türkiye’de bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. Dün akşam Masterchef son bölümde haftanın eleme adayları belli olmuştu. 23 Ağustos Pazar günü MasterChef 2020’nin 34. bölümünde altı eleme adayı arasında yapılacak eleme oyunu ile elenen isim belli olacak. MasterChef Türkiye’de Mavi takım ve Kırmızı takım arasında oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında altı eleme adayı belirlenmişti. MasterChef haftanın eleme adayları, bu akşam iki aşamalı bir oyun oynayacak. Ve bu yarışmacılar MasterChef 2020’de kalabilmek için tüm hünerlerini sergilemek zorunda. Peki, MasterChef’te kim elendi? MasterChef Türkiye haftanın eleme adayları kimlerdi? MasterChef 2020’te ilk veda eden isim kim oldu? Tüm detaylar burada olacak...

MASTERCHEF'TE ELEME NASIL OLACAK?

MasterChef Türkiye eleme gecesi başladı. Yeni bölümün başlaması ile şefler, bu akşam elemenin nasıl olacağını anlattı. MasterChef'te önceki sezonlarda eleme gecesinde bir oyun oynanıyor ve en zayıf tabağı hazırlayan yarışmacı eleniyordu. MasterChef 2020'de ise eleme finali iki aşamalı olacak. İlk oyunda başarılı olan üç isim, elenmekten kurtulurken diğer üç kişi ise bir oyun daha oynayacaklar. Bu oyunda ise en az başarılı olan yarışmacı MasterChef Türkiye'ye veda edecek.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye üçüncü sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Hafta başında kaptanlık oyunu sonrasında Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacı kadrosu belirlenmişti. Sonrasında bu iki takım arasında üç dokunulmazlık oyunu oynandı. İlk oyunu kaybeden Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Duygu’nun eleme adayı Celal olmuş, oylama sonucunda en fazla isimi yazılan Sedat ikinci eleme adayı olmuştu. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takımda eleme adayları olarak Eray ve Esra çıkmıştı. Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takımda çıkan eleme adayları ise Ayyüce ve Duygu oldu. Böylece MasterChef’te haftanın eleme adayları Celal, Sedat, Eray, Esra, Ayyüce ve Duygu oldu.

MASTERCHEF 2020’DE KİM ELENECEK?

MasterChef Türkiye’de bu akşam yapılacak eleme oyunu merakla bekleniyor. Altı yarışmacı arasında kıyasıya bir mücadele yaşanacak. Heyecanlı dolu iki eleme oyunu sonrasında MasterChef 2020’de elenen isim belli olacak. Yeni bölümün başlaması ile gelişmeleri sizlerle haberimizden paylaşacağız.