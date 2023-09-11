MASTHERCHEF ELENEN İSİM AÇIKLANDI! 10 Eylül 2023 MasterChef All Star elenen yarışmacı kim oldu, kim elendi?

MASTHERCHEF ELENEN İSİM AÇIKLANDI! 10 Eylül 2023 MasterChef All Star elenen yarışmacı kim oldu, kim elendi?

MasterChef elenen isim 10 Eylül Pazar günü araştırılmaya başlandı. TV8 ekranlarında yayınlanan programın yeni bölümünde elenen yarışmacı belli olacak. MasterChef Türkiye 10 Eylül konsepti kuzu böbreği ve taze kişniş olarak belirlendi. MasterChef'te eleme potasına giren Ayaz, Suna, Hasan, Sefa, Tanya, Tolga ve Esra'dan biri elendi. İşte 10 Eylül 2023 Pazar MasterChef Türkiye elenen yarışmacı...

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MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef elenen isim açıklandı. Ayaz, Tanya ve Sefa ilk turda başarılı oldu ve potadan kurtuldu. Eda ile Suna eleme potasında yarıştı. Yemekten çıkan kalamar kıkırdağı nedeniyle Suna elenen isim oldu.