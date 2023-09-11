Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon MASTHERCHEF ELENEN İSİM AÇIKLANDI! 10 Eylül 2023 MasterChef kim elendi, yarışmadan kim gitti? Masterchef kim elendi?

        MasterChef All Star'da elenen isim belli oldu! 10 Eylül MasterChef All Star kim elendi?

        TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye All Star yarışma programında eleme heyecanı yaşandı. 10 Eylül Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümde eleme potasına giren 7 yarışmacı, Ayaz, Suna, Hasan, Sefa, Tolga, Tanya ve Esra yarışmacılarından biri programa veda etti. İşte 10 Eylül 2023 MasterChef elenen isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 09:53 Güncelleme: 11.09.2023 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef elenen isim 10 Eylül Pazar günü araştırılmaya başlandı. TV8 ekranlarında yayınlanan programın yeni bölümünde elenen yarışmacı belli olacak. MasterChef Türkiye 10 Eylül konsepti kuzu böbreği ve taze kişniş olarak belirlendi. MasterChef'te eleme potasına giren Ayaz, Suna, Hasan, Sefa, Tanya, Tolga ve Esra'dan biri elendi. İşte 10 Eylül 2023 Pazar MasterChef Türkiye elenen yarışmacı...

        2

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        MasterChef All Star Türkiye yarışma programında haftanın eleme adayları: Hasan, Sefa,Tanya, Ayaz, Suna, Esra, Tolga oldu.

        3

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef elenen isim açıklandı. Ayaz, Tanya ve Sefa ilk turda başarılı oldu ve potadan kurtuldu. Eda ile Suna eleme potasında yarıştı. Yemekten çıkan kalamar kıkırdağı nedeniyle Suna elenen isim oldu.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 500 metre!"
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 500 metre!"
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Çok sayıda köy tamamen yok oldu: Fas'ta can kaybı artıyor!
        Çok sayıda köy tamamen yok oldu: Fas'ta can kaybı artıyor!
        Düğüne gidiyorlardı! Birlikte öldüler!
        Düğüne gidiyorlardı! Birlikte öldüler!
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        Emniyet açıklamada bulundu! Kaçırma değil sürprizmiş!
        Emniyet açıklamada bulundu! Kaçırma değil sürprizmiş!
        "Adamsan bıçakla" dedi, bıçakladı!
        "Adamsan bıçakla" dedi, bıçakladı!
        Borsa tam 12'den vurdu
        Borsa tam 12'den vurdu
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Arda Güler'den beklenen haber geldi!
        Arda Güler'den beklenen haber geldi!
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!
        Anız dumanı facia getirdi!
        Anız dumanı facia getirdi!
        Olay başkan Rubiales'ten istifa kararı!
        Olay başkan Rubiales'ten istifa kararı!
        Deniz Çakır evlendi
        Deniz Çakır evlendi
        Dünya Kupası'nda şampiyon Almanya!
        Dünya Kupası'nda şampiyon Almanya!
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"