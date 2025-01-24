Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Masuaku da Ole ile göze girdi! - Beşiktaş Haberleri

        Masuaku da Ole ile göze girdi!

        Bir süredir taraftarın tepki gösterdiği isimlerin başında gelen Arthur Masuaku, Athletic Bilbao karşısındaki performansıyla beğeni topladı, ikinci yarıda oyundan çıkarken de alkışlandı. AEK ile olan görüşmelerinde ilerleme olmayan Masuaku'nun sezon sonuna kadar takımda kalması bekleniyor.

        Giriş: 24.01.2025 - 12:57 Güncelleme: 24.01.2025 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Masuaku da Ole ile göze girdi!
        ABONE OL

        Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu 4-1 yenerek tur şansını sürdürürken Arthur Masuaku da hatasız bir performans sergiledi.

        Bir süredir tepkilerin odağında yer alan tecrübeli sol bek, girdiği 12 ikili mücadelenin 9'unu kazanırken 69. dakikada yerini Bahtiyar Zaynuıtdinov'a bıraktı. Masuaku, oyundan çıkarken tüm tribünler tarafından önceki maçların aksine bu kez alkışlandı.

        Masuaku'nun menajeri, kısa süre önce Yunanistan ekibi AEK ile görüşmelerde bulunmuştu. Ancak hem yönetim hem de teknik adam konusunda çalkantılı bir süreçten geçen AEK, bu sorunların çözülmesinin ardından rotayı farklı isimlere kırdı. AEK'in sol bek listesinde geriye düşen Masuaku'nun sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalması bekleniyor.

        Beşiktaş yönetimi, Masuaku ile devam etse de sol bekteki rekabeti artırmak adına genç gurbetçi isimleri radarına aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Günün Önemli Manşetleri