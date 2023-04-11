Masuaku'da son 45'lik! İşte rakamlar

Beşiktaş yönetimi, Masuaku'yu kadroya katmaya sıcak bakarken gözler de Şenol Güneş'e çevrildi. Güneş, Giresunspor maçının ardından "Masuaku hakkında nasıl bir karar alacağımızı biz de bilmiyoruz. Belki haftaya oynamayabilir. Oynarsa büyük bir para vereceğiz. Oyuncuyla da anlaşmak lazım. Parayı ödedikten sonra oyuncu kalmam derse ne olacak? Bana göre bu konuda geciktik. Oynamadığı zaman anlaşma…" ifadeleri dikkat çekmişti.