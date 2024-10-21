Masum bebekleri ölüme götürdüler!

21 bebeğin ölümünden şüpheli tutulan Yenidoğan çetesinden 4’ü doktor 18’i hemşire 22 tutuklu var. Toplam şüpheli sayısı ise 47. Bugün canlı yayına katılan mağdur isimler isyan ettiler. “Hastalığı var dediler, bizi kandırılar. Sağlıklı bebeğimizi canlı canlı öldürdüler. Bir de üstüne bizden para aldılar.”

10 HASTANE KAPATILDI!

5 Mayıs 2023 tarihinde başlatılan soruşturma sonucunda çete lideri Fırat Sarı ve İlker Gönen’in, 112 Acil Çağrı Merkezindeki bazı çalışanlarla birlikte hareket ederek özel hastanelerin yeni doğan yoğun bakım ünitelerini tedavi amacı dışında maddi menfaat sağlamak için kullandıkları tespit edildi. İddianamede 18 hastanenin adı geçiyor; şu anda 10 hastane kapatıldı.