Ekran macerasına yeni başlayan ve gerek konusu gerekse kadrosuyla sosyal medyaya da konu olan Masumiyet dizisi akıllara yeniden Münevver Karabulut cinayetini getirdi.

MASUMİYET DİZİSİ MÜNEVVER KARABULUT - CEM GARİPOĞLU OLAYINDAN MI ESİNLENİLDİ?

"Masumiyet"te kendisinden 16 yaş küçük olan bir üniversite öğrencisini hamile bıraktıktan sonra canavarca hislerle darp edip yol kenarına atan İlker karakterinin (Serkay Tütüncü) Cem Garipoğlu'nun hikâyesinden yola çıkılarak yazıldığı öne sürülüyor. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİ OLAYI NEDİR?

3 Mart 2009 akşamı Münevver Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulundu. Yapılan adli tıp incelemesi sonucunda başı gövdesinden ayrılmadan önce bıçak darbeleriyle yaralandığı, daha sonra öldüğü tespit edildi. Dava sonucunda Cem Garipoğlu 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kendini asarak intihar etti.