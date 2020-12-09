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Masumlar Apartmanı 14. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Masumlar Apartmanı 13. son bölüm...

TRT1'in yayın hayatına başlar başlamaz büyük ilgi gören dizisi Masumlar Apartmanı 9. yeni bölümüyle izleyicisi ile buluştu. Sevilen dizide bu hafta Derenoğlu ailesinin yakınında dolanan Naci, Han’ın radarına takıldı ve oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki şimdiden merakla beklenen Masumlar Apartmanı 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Masumlar Apartmanı 14. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Masumlar Apartmanı 13. son bölüm...

Masumlar Apartmanı'nda her yeni bölümde heyecan katlanarak artıyor. Peki ilgiyle izlenen dizide bu hafta neler oldu, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMLAR APARTMANI 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Karakola düşen Gülben hayatının en korkulu gecesini yaşamaktadır. Gülben’i polise Esra’nın şikayet ettiğini düşünen İnci ona hesap sormaya gider ancak şaşırtıcı bir yanıt alır.

Gülben yaşadıklarının etkisiyle herkesi büyük bir tehlikeye atar. Safiye köşe bucak kaçmaya çalışsa da Naci kendini hatırlatmaya kararlıdır. Derenoğlu ailesinin yakınında dolanan Naci, Han’ın radarına takılır. Ancak aileden hiç beklenmedik bir kişinin daha dikkatini çekecektir.

MASUMLAR APARTMANI 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Masumlar Apartmanı 14. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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