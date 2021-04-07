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Masumlar Apartmanı 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 28. son bölüm izle

Masumlar Apartmanı her Salı akşamı TRT 1 ekranlarında diziseverlerle buluşuyor. Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Metin Coşkun'un yer aldığı, Masumlar Apartmanı son bölümünde yine seyircilere duygusal anlar yaşattı. Masumlar Apartmanı 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Masumlar Apartmanı 28. son bölüm izleme linki...

Masumlar Apartmanı 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 28. son bölüm izle

Masumlar Apartmanı 28. son bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Masumlar Apartmanı 28. bölümde; İnci henüz Han’ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han’ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir.
Masumlar Apartmanı 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 28. son bölüm izleme linki...

MASUMLAR APARTMANI 28. SON BÖLÜM İZLE

MASUMLAR APARTMANI 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

MASUMLAR APARTMANI 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır. Bu karar sadece Gülben’i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar. Safiye, Gülben’i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir. Neriman’ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur. Evde herkesin arası gerginken Neriman’ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir.

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