Eğitim hayatı artık okulla sınırlı değil. Hem öğrenciler hem de öğretmenler teknolojiyi eğitimde daha sık kullanıyor. Tıpkı iyi hazırlanmış bir ders kitabı gibi profesyonel bir online platform da öğrencilerin geleceği için önemli bir başvuru kaynağı.

Habertürk olarak dijital yayıncılıktaki deneyimimizin çocuklarımızın geleceğine de ışık tutmasını istedik. Online eğitimi çocuklarımızın bulunduğu her yere ulaştırmak için kolları sıvadık. Eğitim Teknolojileri alanında uzman DijiDemi işbirliği ve alanında marka olmuş yayıncıların desteğini de alarak adeta bir okulu cep telefonunuza, tabletinize, bilgisayarınıza getirdik. Kolay bir üyelikle nerede olursanız olun deneyimli öğretmenlerden dersleri izleyebileceksiniz. Deneme sınavlarına katılıp eksik ve başarılı yönlerinizi keşfedebilirsiniz.

Biliyoruz ki sadece konulara hakim olmak sınavlar için yeterli değil. Stres ile baş etmek de çok önemli. Bunu aşmanın yolu da tekrar ve gerçek bir sınav deneyimi. Bunun için hazırladığımız deneme sınavları da sizleri bekliyor. Üstelik performans değerleme raporlarınıza göre ağırlık vermek istediğiniz alanları belirleyebilirsiniz.

Hemen üye olup Habertürk Akademi'nin size sunduğu binlerce soruyu çözmeye başlayabilir, deneme sınavlarında eksiklerinizi görebilirsiniz.

DENEME SINAVLARI - SORU BANKASI - ONLİNE SINAVLAR

İşte LGS, AYT ve TYT konuları ile soru bankalarının yer aldığı Habertürk Akademi sayfası:

https://www.haberturk.com/akademi/