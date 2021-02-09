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Biliyoruz ki sadece konulara hakim olmak sınavlar için yeterli değil. Stres ile baş etmek de çok önemli. Bunu aşmanın yolu da tekrar ve gerçek bir sınav deneyimi. Bunun için hazırladığımız deneme sınavları da sizleri bekliyor. Üstelik performans değerleme raporlarınıza göre ağırlık vermek istediğiniz alanları belirleyebilirsiniz.

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