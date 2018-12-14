Zonguldak'ta özel bir lisede matematik öğretmeni olarak görev yapan Erdal Karadeniz, dersten çıktıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay, saat 11.30 sıralarında Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki özel lisede meydana geldi. İHA'nın haberine göre, lisede matematik öğretmenliği yapan Erdal Karadeniz (43),dersten çıktıktan sonra koluna ağrı girdiğini söyledikten sonra yere yığıldı.

KURTARILAMADI

Öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri Erdal Karadeniz'in kalbinin durduğunu fark etti. Kalp masajıyla hayata döndürülen Karadeniz, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Karadeniz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve bir çocuk babası Erdal öğretmenin ölümü, öğrencilerini ve meslektaşlarını yasa boğdu.

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