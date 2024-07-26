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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mateus Tete: Benden asist ve gol görecekler - Galatasaray Haberleri

        Mateus Tete: Benden asist ve gol görecekler

        Galatasaray'dan sonra Yunan ekibi Panathinaikos'un yolunu tutan Tete, transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 20:56 Güncelleme: 26.07.2024 - 20:56
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        "Benden asist ve gol görecekler"
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        Galatasaray'la yollarının ayrılmasıyla birlikte Panathinaikos'a imza atan 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Mateus Tete, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        TRANSFER SÜRECİ

        Mateus Tete yaptığı açıklamada, "Transferimde emeği geçen kulüp başkanına, teknik direktöre ve menajerime teşekkür ediyorum. Zor bir transferdi ama her şey yolunda gitti. Yunanistan'daki en pahalı transfer olduğunu biliyorum. Mutluyum ve baskı hissetmiyorum. Buraya takımıma yardım etmeye geldim." dedi.

        "KALİTEMİ BİLİYORUM"

        Projeden etkilendiğini söyleyen Brezilyalı oyuncu, "İlgiyi öğrendiğimde ve Panathinaikos projesi hakkında bilgi aldığımda büyük bir mutluluk duydum. Kulübün varlığını öğrendim ve gelmeye karar verdim. Proje bana anlatıldığında başrolde olabileceğimi gördüm. Potansiyelimi ve kalitemi biliyorum." ifadelerini kullandı.

        TARAFTARA MESAJI NE?

        "Panathinaikos taraftarına nasıl bir mesaj vermek istersiniz?" sorusuna Tete, "Beni sahada görmeyi beklesinler. Benden dribling, asist ve gol görecekler. Taraftarımız benim zaferin peşinde olan bir oyuncu olduğumu anlayacak." açıklamasını yaptı.

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