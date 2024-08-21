Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Mateusz Lis Göztepe’ye geri dönüyor - Futbol Haberleri

        Mateusz Lis Göztepe’ye geri dönüyor

        Rui Patricio transferinden vazgeçen Göztepe, eski kalecisi Mateusz Lis'e rotayı çevirdi. Polonyalı kalecinin yeniden sarı-kırmızılı formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 10:49 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göztepe'ye geri dönüyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in ilk 2 haftasında 2 beraberlik alan Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

        Kaleci takviyesi için Rui Patricio ile masaya oturan Göztepe, Arda Özçimen’in yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağının belli olmasından sonra Portekizli file bekçisi ile olan transfer pazarlıklarını sona erdirdi. Bu transferin gerçekleşmesinin zaman alacağını düşünen sarı-kırmızılılar, vakit kaybetmemek için geçtiğimiz sene takıma büyük bir katkı veren eski kalecisi Mateusz Lis’e yöneldi.

        Southampton’la birlikte Göztepe’yi yöneten Sport Republic şirketinin de 27 yaşındaki kalecinin İzmir ekibine gitmesine onay verdiği ifade edildi. Taraflar arasında anlaşmaların ve belgelerin tamamlanmasından sonra Mateusz Lis’in Türkiye’ye hareket edeceği öğrenildi. Polonyalı kalecinin hafta sonu oynanacak Alanyaspor maçında forma giymesi bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sokakta karşılaşma cinayetle bitti!
        Sokakta karşılaşma cinayetle bitti!
        Aynı acıyı 3'üncü kez yaşadı: Çorum'dan İzmir'e taşındı yine evsiz kaldı
        Aynı acıyı 3'üncü kez yaşadı: Çorum'dan İzmir'e taşındı yine evsiz kaldı
        Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü can çekişiyor: Tedirgin eden görüntü
        Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü can çekişiyor: Tedirgin eden görüntü
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Düğün hazırlığında hayatlarını kaybettiler!
        Düğün hazırlığında hayatlarını kaybettiler!
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        DMM'den Bakan Şimşek'in istifa iddiasına yalanlama
        DMM'den Bakan Şimşek'in istifa iddiasına yalanlama
        Döşemealtı Belediye Başkanı'nın odasındaki eşyalar haczedildi
        Döşemealtı Belediye Başkanı'nın odasındaki eşyalar haczedildi
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        Su oranı yüksek 10 meyve ve sebze!
        Su oranı yüksek 10 meyve ve sebze!
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Kadıköy'de şüpheli ölüm! Müzisyen Çınar Ersanlı ölü bulundu
        Kadıköy'de şüpheli ölüm! Müzisyen Çınar Ersanlı ölü bulundu
        Sosyal medyada fotoğraf paylaştı, darbedilerek öldürüldü
        Sosyal medyada fotoğraf paylaştı, darbedilerek öldürüldü
        Ofiste isteyip de kahvaltı yapamayanlar buraya!
        Ofiste isteyip de kahvaltı yapamayanlar buraya!
        Ersin Destanoğlu'na talip çıktı!
        Ersin Destanoğlu'na talip çıktı!
        Trajik kader ortaklığı
        Trajik kader ortaklığı
        Sadece 8 dakika bile yetiyor
        Sadece 8 dakika bile yetiyor