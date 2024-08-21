Mateusz Lis Göztepe’ye geri dönüyor

Trendyol Süper Lig'in ilk 2 haftasında 2 beraberlik alan Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Kaleci takviyesi için Rui Patricio ile masaya oturan Göztepe, Arda Özçimen’in yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağının belli olmasından sonra Portekizli file bekçisi ile olan transfer pazarlıklarını sona erdirdi. Bu transferin gerçekleşmesinin zaman alacağını düşünen sarı-kırmızılılar, vakit kaybetmemek için geçtiğimiz sene takıma büyük bir katkı veren eski kalecisi Mateusz Lis’e yöneldi.