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Galatasaray'ın yeni transferi Mathias Ross kimdir, kaç yaşında, nereli? Mathias Ross hangi mevkide oynuyor, bonservisi ne kadar?

Galatasaray'a yeni transfer olan 21 yaşındaki futbolcu Mathias Ross'un hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Takım kaptanlığı da yapan genç oyuncu, sağlık kontrolünden geçmek için Türkiye'ye doğru yola çıktığı öğrenildi. Peki Mathias Ross kimdir? İşte haberimizin detayları...

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  • Mathias Ross kimdir, kaç yaşında, nereli? Mathias Ross hangi mevkide oynuyor, bonservisi ne kadar?

    Galatasaray, Aalborg BK forması giyen 21 yaşındaki stoper oyuncusu Mathias Ross'u transfer etti. Mathias Ross'un akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. Galatasaray'ın Aalborg'a yaklaşık 1,5 milyon euro bonservis ödediği öne sürüldü. İşte, Galatasaray'a tranfer hazırlıklarında olan Mathias Ross'un hayatı...
  • Mathias Ross kimdir, kaç yaşında, nereli? Mathias Ross hangi mevkide oynuyor, bonservisi ne kadar?

    15 Temmuz 2001, Danimarka Aalborg doğumlu olan futbolcu, Danimarka alt yaş gruplarında birçok kez milli oldu. 
  • Mathias Ross kimdir, kaç yaşında, nereli? Mathias Ross hangi mevkide oynuyor, bonservisi ne kadar?

    Futbola 10 yaşında Aalborg'da başlayan Mathias Ross, profesyonel olana kadar hep bu takımın altyapısında oynadı.
  • Mathias Ross kimdir, kaç yaşında, nereli? Mathias Ross hangi mevkide oynuyor, bonservisi ne kadar?

    2018 Eylül'de Aalborg ile ilk profesyonel maçına çıktı.

    Uluslararası ilk maçına 7 Ekim 2017'de Danimarka 17 yaş altı takımının bir parçası olarak başladı ve başlangıç ​​kadrosunda yer aldı.
  • Mathias Ross kimdir, kaç yaşında, nereli? Mathias Ross hangi mevkide oynuyor, bonservisi ne kadar?

    2017 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın son maçında takım kaptanı oldu. 2019'da 4 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı ve 2023'te sözleşmesi'nin sona ereceği öğrenildi.
  • Mathias Ross kimdir, kaç yaşında, nereli? Mathias Ross hangi mevkide oynuyor, bonservisi ne kadar?

    Genç futbolcu bu akşam Galatasaray'la sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor.

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