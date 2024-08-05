Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Mathieu Valbuena'dan şaşırtan imza! - Futbol Haberleri

        Mathieu Valbuena'dan şaşırtan imza!

        Yunan ekibi Athens Kallithea, 39 yaşındaki Mathieu Valbuena'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 20:01 Güncelleme: 05.08.2024 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mathieu Valbuena'dan şaşırtan imza!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Mathieu Valbuena'nın yeni takımı belli oldu.

        Yunan ekiplerinden Athens Kallithea, 39 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

        Mathieu Valbuena, Yunan ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Tecrübeli on numara, son olarak Apollon Limassol forması giyiyordu.

        Fenerbahçe'de 2017-19 yılları arasında forma giyen Valbuena, 71 kez sarı lacivertli formayı giymiş ve 12 gol, 24 asist yapmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Ağustos ayı mevsim normallerine yakın seyredecek
        Ağustos ayı mevsim normallerine yakın seyredecek
        Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor
        Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor
        Fed'in 'olağanüstü' geçmişi
        Fed'in 'olağanüstü' geçmişi
        Antalyaspor, Emrecan Uzunhan'a talip!
        Antalyaspor, Emrecan Uzunhan'a talip!
        5 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        5 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulmalı
        Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulmalı
        Korku 4 yılın zirvesinde
        Korku 4 yılın zirvesinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        El ele çivileme
        El ele çivileme
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı