Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, ülkesinde yayın yapan RMC Sport kanalına çok önemli açıklamalarda bulundu.
34 yaşındaki yıldız isimden hem eski takımı Olimpik Marsilya'yı değerlendirirken hem de transferiyle ilgili çok önemli şeyler söyledi. İşte Valbuena'nın açıklamaları:
"Olimpik Marsilya, bu sezon testerenin ağzında. Uzun bir süredir yürüttükleri bir proje var. Bana soracak olursanız Marsilya hiç gelişim sağlayamadı. Takımda çok sayıda yetenekli futbolcu olduğu doğru ama Kostas Mitroglou ve Valere Germain'a büyük saygı duysam da büyük bir golcü eksikliği olduğunu düşünüyorum. Büyük bir golcüye sahip olmadan Şampiyonlar Ligi'ne gitmek ve orada Olimpik Marsilya'yı üst turlara taşımak çok zor. Evet, bunun için para gerekiyor ama bu operasyonu yapmak zorundasınız."
"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"
"Fransa Ligue 1'e dönmeyi düşündüm. Böyle bir ihtimal hâlâ var. Şu anda sadece futboldan keyif almaya bakıyorum. Gelecekte neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Kontratımın bitmesine 6 ay var. Benimle ilgili tasarruflarını öğrenmek için yöneticilerimizle konuşmam gerekecek. Ocak ayında ne olacağını göreceğiz.
Küçük Bisiklet lakabıyla da bilinen Valbuena'nın Fenerbahçe'yle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fransız yıldızın güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor. (Fanatik)GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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