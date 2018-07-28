Matsumoto Yamaga FC - Kofu maç önü

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Matsumoto Yamaga FC, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Kofu takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 12:00. 47 puanlı Matsumoto Yamaga FC 1. sırada bulunuyor, Kofu 34 puana sahip ve 11. sırada. Matsumoto Yamaga FC son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Kofu, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 441 kodlu maçı oynayanlar; Matsumoto Yamaga FC galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, Kofu galibiyet oranı 3.10.

Matsumoto Yamaga FC önceki hafta Kobe mücadelesinde 2-0 kazandı.

Kofu, Yamagata karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Matsumoto Yamaga FC, 23 gol attı ve 10 gol yedi.

Kofu, dış sahada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kofu 24 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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