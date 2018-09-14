Matsumoto Yamaga FC - Renofa Yamaguchi maçı ne zaman?

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Matsumoto Yamaga FC, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Renofa Yamaguchi takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 07:00. 60 puanlı Matsumoto Yamaga FC 2. sırada bulunuyor, Renofa Yamaguchi 44 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Matsumoto Yamaga FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Renofa Yamaguchi son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 285 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Matsumoto Yamaga FC kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.30, Renofa Yamaguchi sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler.

Matsumoto Yamaga FC son hafta oynanan Kyoto Purple Sanga maçında 0-1 yenildi.

Renofa Yamaguchi ise Ehime FC maçında 1-1 berabere kaldı.

Matsumoto Yamaga FC, evinde 10 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 25 gol atıp 14 gol yedi.

Renofa Yamaguchi, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Renofa Yamaguchi, deplasmanda 28 kez ağları sarsarken, 30 kez topu kendi kalesinde gördü.

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