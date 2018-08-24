Matsumoto Yamaga FC - Yokohama FC rakamlar

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Matsumoto Yamaga FC, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Yokohama FC takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 12:00. Matsumoto Yamaga FC 56 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Yokohama FC 49 puanda ve 4. sırada. Matsumoto Yamaga FC son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Yokohama FC, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 244. İddaa'da Matsumoto Yamaga FC kazanır 2.00, berabere biter 2.90, Yokohama FC kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Matsumoto Yamaga FC son haftadaki Kyoto Purple Sanga müsabasında 0-1 yenildi.

Yokohama FC ise JEF United Chiba maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 10 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Matsumoto Yamaga FC, 24 gol attı ve 11 gol yedi.

Yokohama FC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Yokohama FC, 18 gol atarken 12 gol yedi.

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