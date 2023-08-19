Guendouzi'de Galatasaray'a rakip çıktı!
Galatasaray'ın 8 numara transferindeki alternatifleri arasında yer alan Matteo Guendouzi'de sarı-kırmızılı kulübe rakip çıktı!
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın formasını giyen Matteo Guendouzi hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Il Tempo'da yer alan habere göre İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Fransız orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.
Marsilya'nın oyuncuyu satmaya niyetli olduğu belirtilen haberde, Fransız ekibinin oyuncudan 20 milyon Euro bonservis geliri elde etmeyi beklediği ifade edildi.
Lazio'nun ise bu teklifi değerlendirdiği, henüz bir karara varmadığı ifade edildi.
Arsenal'den Marsilya'ya önce kiralık, sonrasında ise bonservisi ile katılan 24 yaşındaki orta saha, Marsilya forması ile çıktığı 102 karşılaşmada 10 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.