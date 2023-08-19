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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Matteo Guendouzi transferinde Galatasaray'a rakip çıktı! - Galatasaray Haberleri

        Guendouzi'de Galatasaray'a rakip çıktı!

        Galatasaray'ın 8 numara transferindeki alternatifleri arasında yer alan Matteo Guendouzi'de sarı-kırmızılı kulübe rakip çıktı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2023 - 10:14
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        Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın formasını giyen Matteo Guendouzi hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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        Il Tempo'da yer alan habere göre İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Fransız orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

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        Marsilya'nın oyuncuyu satmaya niyetli olduğu belirtilen haberde, Fransız ekibinin oyuncudan 20 milyon Euro bonservis geliri elde etmeyi beklediği ifade edildi.

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        Lazio'nun ise bu teklifi değerlendirdiği, henüz bir karara varmadığı ifade edildi.

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        Arsenal'den Marsilya'ya önce kiralık, sonrasında ise bonservisi ile katılan 24 yaşındaki orta saha, Marsilya forması ile çıktığı 102 karşılaşmada 10 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.

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