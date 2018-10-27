Mattersburg - Altach rakamlar

Avusturya Bundesliga maçında Mattersburg ile Altach, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:00. Mattersburg 13 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Altach 9 puanda ve 11. sırada. Mattersburg son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Altach, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 344 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Mattersburg kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.20, Altach sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Mattersburg son hafta oynanan Lask Linz maçında 2-1 kazandı.

Altach, Sturm Graz karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Mattersburg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Mattersburg, kendi sahasında 5 gol attı, 12 gol yedi.

Altach ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Altach, 8 gol atarken 7 gol yedi.

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