Mattersburg - Lask Linz maçı heyecanı

Mattersburg ve Lask Linz, 16 Eylül 2018 Pazar günü Avusturya Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:30. 4 puanlı Mattersburg 10. sırada bulunuyor, Lask Linz 13 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Mattersburg, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Lask Linz son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 594. İddaa'da Mattersburg kazanır 2.90, berabere biter 3.20, Lask Linz kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Mattersburg son hafta oynanan Lask Linz maçında 2-1 kazandı.

Lask Linz, Mattersburg karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Mattersburg, 0 gol attı ve 8 gol yedi.

Lask Linz ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lask Linz, 3 gol atarken 3 gol yedi.

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