Mattersburg - Salzburg düellosu

Mattersburg ve Salzburg, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Avusturya Bundesliga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:00. Mattersburg 3 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Salzburg 3 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Mattersburg, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Salzburg, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 347. İddaa'da Mattersburg kazanır 5.00, berabere biter 4.00, Salzburg kazanır 1.35 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Mattersburg önceki hafta Salzburg mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Salzburg ise Mattersburg maçında 0-0 berabere kaldı.

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