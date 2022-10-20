Matthew Perry: Aileme yüzde iki yaşama şansım olduğunu söylediler

"HİKAYEMİ PAYLAŞMAK İSTEDİM"

Perry, "Her şeyin karanlık tarafına geçmekten kurtulduğumda hikayemi paylaşmak istedim. Yaşadıklarımı anlatmak için oldukça güvenli bir şekilde ayık, aktif alkolizm ve bağımlılık hastalığından uzaklaşana kadar beklemek zorunda kaldım" diye konuştu.

DailyMail'de yer alan habere göre; 24 yaşında rol almaya başladığı 'Friends' dizisinde alkol probleminin ortaya çıkmaya başladığını söyleyen ünlü isim, o sıralar bununla baş edebildiğini fakat 34 yaşına geldiğinde 'bir sürü belaya bulaşmış' olduğunu belirtti.