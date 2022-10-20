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Matthew Perry: Aileme yüzde iki yaşama şansım olduğunu söylediler

Bir dönemin efsane dizilerinden biri olan 'Friends'de 'Chandler Bing' karanterini canlandıran oyuncu Matthew Perry, zararlı madde ve alkol bağımlılığı nedeniyle geçirdiği zor günleri anlattı. 14 kez ameliyat olduğunu ve rehabilitasyona girdiğini belirten Perry, "Aileme yüzde iki yaşama şansım olduğunu söylediler" dedi

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  • Matthew Perry: Aileme yüzde iki yaşama şansım olduğunu söylediler - Magazin haberleri

    1994-2004 yılları arasında yayınlanan ve dünyanın birçok ülkesinde hala sevilerek izlenen 'Friends' dizisinde 'Chandler Bing' karakterini canlandıran Matthew Perry, zararlı madde ve alkol bağımlılığı hakkında açıklamalarda bulundu. 
  • Matthew Perry: Aileme yüzde iki yaşama şansım olduğunu söylediler - Magazin haberleri

    People'a konuşan Perry, zararlı madde içeren bir ilaca olan bağımlılığı nedeniyle 49 yaşındayken kalın bağırsağının yırtıldığını, iki hafta komada kaldığını ve aylarca hastanede yattığını söyledi.
  • Matthew Perry: Aileme yüzde iki yaşama şansım olduğunu söylediler - Magazin haberleri

    Matthew Perry, gastrointestinal perforasyon (sindirim sisteminin delinmesi) geçirdikten sonra dokuz ay kolostomi torbası kullanmak zorunda kaldığını, midesinden toplam 14 kez ameliyat geçirdiğini ve bağımlılıktan kurtulmak için 15 defa rehabilitasyona gittiğini açıkladı.
  • Matthew Perry: Aileme yüzde iki yaşama şansım olduğunu söylediler - Magazin haberleri

    "AİLEME YAŞAMA ŞANSIMIN YÜZDE İKİ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

    53 yaşındaki oyuncu, daha sonra şu ifadeleri kullandı: "Doktorlar, aileme yaşama şansımın yüzde iki olduğunu söylediler. Kalbiniz ve ciğerleriniz için tüm solunumu yapan ECMO makinesi denen bir cihaza bağlandım. Ve genelde kimse bundan canlı çıkamaz."
  • Matthew Perry: Aileme yüzde iki yaşama şansım olduğunu söylediler - Magazin haberleri

    "HİKAYEMİ PAYLAŞMAK İSTEDİM"

    Perry, "Her şeyin karanlık tarafına geçmekten kurtulduğumda hikayemi paylaşmak istedim. Yaşadıklarımı anlatmak için oldukça güvenli bir şekilde ayık, aktif alkolizm ve bağımlılık hastalığından uzaklaşana kadar beklemek zorunda kaldım" diye konuştu.

    DailyMail'de yer alan habere göre; 24 yaşında rol almaya başladığı 'Friends' dizisinde alkol probleminin ortaya çıkmaya başladığını söyleyen ünlü isim, o sıralar bununla baş edebildiğini fakat 34 yaşına geldiğinde 'bir sürü belaya bulaşmış' olduğunu belirtti.
  • Matthew Perry: Aileme yüzde iki yaşama şansım olduğunu söylediler - Magazin haberleri

    "GÜNDE 55 TANE İLAÇ İÇİYORDUM"

    Emmy'nin komedi dalında 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne aday gösterilen oyuncu, 'Friends' kariyerinin bir noktasında günde 55 tane zararlı madde içeren ilaç aldığını ve 58 kiloya düştüğünü ancak 'nasıl duracağını bilmediğini' itiraf etti.
  • Matthew Perry: Aileme yüzde iki yaşama şansım olduğunu söylediler - Magazin haberleri

    "BU DURUMU PENGUENLERE BENZETİYORUM"

    Hastalığın giderek kötüleştiğini ve ilerlediğini anlatan Matthew, dizideki rol arkadaşlarının 'anlayışlı ve sabırlı olduklarını' ifade etti ve şunları söyledi:

    Bu durumu penguenlere benzetiyorum. Penguenler, aralarından biri hasta olduğunda veya biri çok yaralandığında, arkadaşlarını çevreler ve onu destekler. O penguen kendi başına yürüyebilene kadar etrafından dolaşırlar. Oyuncu kadrosunun benim için yaptığı şey buydu.
  • Matthew Perry: Aileme yüzde iki yaşama şansım olduğunu söylediler - Magazin haberleri

    Artık sağlıklı olduğunu belirten Matthew Perry, ne kadar süredir 'ayık' olduğunu ise paylaşmamayı tercih etti. Ayrıca vücudunun daha önce bahsettiği 14 ameliyattan kalan yara izleriyle kaplı olduğunu söyleyen Perry, bu izlerin kötü alışkanlıklarından uzak durması için bir 'hatırlatıcı' olduğunu da dile getirdi.
  • Matthew Perry: Aileme yüzde iki yaşama şansım olduğunu söylediler - Magazin haberleri

    Matthew Perry, terapistinin tekrar uyuşturucu kullanmaya başlarsa hayatının geri kalanında kolostomi torbası takması gerekebileceği konusunda kendisini uyardığını ve bunun da bağımlılığının nüksetmesini önlemesine yardımcı olduğunu ifade etti.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Splash News, Mega.

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