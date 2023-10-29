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        Haberler Magazin Matthew Perry kimdir, neden öldü? Friends'in Chandler Bing'i Matthew Perry ölüm nedeni

        Matthew Perry kimdir, neden öldü? Friends'in Chandler Bing'i Matthew Perry'nin ölüm nedeni

        Friends dizisinde Chandler Bing karakterine hayat veren Matthew Perry vefat etti. Gençlik yıllarında uzun süre uyuşturucu ve alkol bağımlılığı tedavisi gören Perry'nin evinde yapılan incelemelerde uyuşturucu madde bulunmadığı öğrenildi. Acı haberin ardından "Matthew Perry kimdir, neden öldü?" soruları gündeme geldi. İşte, Matthew Perry'nin ölüm nedeni hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 12:13 Güncelleme: 29.10.2023 - 12:13
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        New York'ta yaşayan altı arkadaşı konu alan fenomen komedi dizisi Friends'te, Chandler Bing karakterini canlandıran Matthew Perry hayatını kaybetti. Sevilen yıldız 28 Ekim'de Los Angeles'daki evinde ölü bulundu. Peki, Matthew Perry kimdir, neden öldü? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        MATTHEW PERRY NEDEN ÖLDÜ?

        Friends dizisinde Chandler Bing karakterine hayat veren Matthew Perry hayatını kaybetti. ABD basını 54 yaşındaki ünlü oyuncunun evindeki jakuzide ölü bulunduğunu aktardı. Matthew Perry'nin ölüm nedeninin boğulma olduğu düşünülüyor.

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        Matthew Perry, geçmişte uyuşturucu ve alkol bağımlılığı tedavisi görmüştü. Ancak polis kaynakları evde uyuşturucu madde bulunmadığını aktardı.

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        MATTHEW PERRY KİMDİR?

        Matthew Perry, 19 Ağustos 1969 tarihinde Massachusetts'da dünyaya geldi. Annesi Kanadalı gazeteci Suzanne Marie, babası Amerikalı ünlü oyuncu John Bennett Perry'dir. Ebeveynleri Perry'nin ilk doğum gününden kısa bir süre önce boşanmıştır. Boşanmanın ardından Perry 14 yıl boyunca, velayetini alan annesinin yanında Ottawa'da, yaşamıştır.

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        Rockcliffe Park Public School ve Ashbury College okullarına gitmiştir. 15 yaşından sonra babası ile yaşamak için ABD'ye geri gelmiştir. Yıllar boyu oyunculuğa ilgisi artan Perry, aynı zamanda küçük yaşlardan itibaren profesyonel olarak tenisle ilgilenmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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