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        Haberler Magazin Matthew Perry'nin ölümüne neden olan ilacın tehlikeli etkisi ortaya çıktı

        Matthew Perry' nin ölümüne neden olan ilacın tehlikeli etkisi ortaya çıktı

        Evindeki jakuzide hayatını kaybeden Friends dizisi oyuncusu Matthew Perry'nin ölüm nedeni "ketaminin akut etkileri" olarak açıklandı. Doktorlar ilacın denetimsiz kullanımının tehlikeli olabileceği konusunda uyarıda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 10:07 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:07
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        Matthew Perry'nin ölüm nedeni geçtiğimiz günlerde "ketaminin akut etkileri" olarak açıklandı. İlacın denetimsiz kullanılması beyinde şizofreni hastalığı ile aynı tepkimelere neden oluyor.

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        UZMAN DENETİMİ HARİCİNDE KULLANILMIYOR

        Otopsi rapor sonucunda ortaya çıkan "ketamin" etkilerini merak eden birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Uzmanlara göre ketamin, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılıyor. Ancak uzmanlar ilacın uzman denetiminde olmadan kullanılmasının "tehlikeli" olabileceğini vurguluyor.

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        ANESTEZİ İLACI OLARAK KULLANILIYOR

        Doktorlar, ketaminin vücut işlevini durduran ve yüksek dozlarda ölümcül olabilen bir sakinleştirici olduğunu belirtti. Operasyonlar sırasında insanların ve hayvanların acı çekmesini önlemek için kullanılan güçlü bir anestezi maddesi olan ketamin, sinir sistemindeki eylemleri kontrol ederek beyin aktivitesini bloke edebiliyor.

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        UZUN SÜRELİ KULLANIMINDA ŞİZOFRENİYE BENZER ETKİLER GÖRÜLÜYOR

        Beyin aktivitesini bastıran ilaç duyguları hızla köreltiyor, ağrıyı önlüyor, uykuyu teşvik ediyor ve hafıza kaybına neden oluyor. Bu nedenle ilaç genellikle anestezi dışında kullanılırsa doktor tavsiyesi ile küçük dozlarda alınıyor.

        Yüksek dozlarda ketamin, yoğun bir ayrışma hissine neden olarak, bağlantının kopmasına veya gerçekliğin yitirilmesine sebep oluyor. İlaç denetimsiz uzun süreli kullanıldığında ise şizofreni gibi zihinsel hastalıklarda görülen benzer etkilere neden oluyor.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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