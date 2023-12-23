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UZUN SÜRELİ KULLANIMINDA ŞİZOFRENİYE BENZER ETKİLER GÖRÜLÜYOR

Beyin aktivitesini bastıran ilaç duyguları hızla köreltiyor, ağrıyı önlüyor, uykuyu teşvik ediyor ve hafıza kaybına neden oluyor. Bu nedenle ilaç genellikle anestezi dışında kullanılırsa doktor tavsiyesi ile küçük dozlarda alınıyor.

Yüksek dozlarda ketamin, yoğun bir ayrışma hissine neden olarak, bağlantının kopmasına veya gerçekliğin yitirilmesine sebep oluyor. İlaç denetimsiz uzun süreli kullanıldığında ise şizofreni gibi zihinsel hastalıklarda görülen benzer etkilere neden oluyor.