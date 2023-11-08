Matthew Perry'nin vefatı ardından internette çılgın bir teori dolaşıyor: Yoksa ani bir ölüm değil miydi?

Matthew Perry'nin vefatı ardından internette çılgın bir teori dolaşıyor: Yoksa ani bir ölüm değil miydi?

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Bilindiği üzere Friends dizisinin yıldızı küvetinin içinde boğulmuş olarak bulundu; resmi olarak ölüm sebebi açıklanmasa da vücudunda herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirtildi.

Hatta menajeri kendisinin yeni bir rolü kabul ettiğini ve keyfinin gayet yerinde olduğunu da söyledi. Perry'nin ani ve beklenmedik ölümü hayran teorilerini de tetikledi.