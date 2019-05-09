Ajax CEO'su Edwin van der Sar, Avrupa'dan önemli kulüplerin transfer listesinde olan Matthijs de Ligt ve diğer oyuncuların transfer durumları hakkında açıklamalarda bulundu.

"SADECE 2-3 OYUNUNCUNUN AYRILAĞINI UMUYORUZ"

Hollanda basınına açıklama yapan Edwin van der Sar, "Sezon sonu 7-8 oyuncu kaybetmeyi düşünmüyoruz. Sadece 2-3 oyuncunun ayrılacağını umuyoruz." dedi.

"İSPANYA YA DA İNGİLTERE'YE GİDECEK"

Barcelona'nın transferde ilk hedefi olduğu belirtilen De Ligt için de konuşan Van der Sar, "De Jong, Barcelona'ya gidecek. De Ligt ise İngiltere ya da İspanya'ya gidecek" ifadelerini kullandı.

Ajax'ta bu sezon 53 maça çıkan 19 yaşındaki savunma oyuncusu 7 gol attı ve 4 asist yaptı.

MATTHIJS DE LIGT KİMDİR?

12 Ağustos 1999 doğumlu olan Matthijs de Ligt, Hollandalı. Matthijs de Ligt 1,89 boy ve 89 kiloya sahip. Ajax CEO'su, Matthijs de Ligt'ın İngiltere ya da İspanya'ya gideceğini duyurdu. Matthijs de Ligt, 2018'de Altın Çocuk ödülünü kazanan ilk ve tek defans oyuncusu oldu.