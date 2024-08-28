Mattia Croci-Torti: Beşiktaş, geçen seneye göre daha iyi

İsviçre ekibi Lugano'nun teknik direktörü Mattia Croci-Torti, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş'a konuk olacakları maçın öncesinde açıklamalarda bulundu.

Mattia Croci-Torti ve takımın futbolcularından Renato Steffen, Beşiktaş maçına ilişkin Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.

"MAÇA HAZIRIZ"

Croci-Torti, hazır olarak İstanbul'a geldiklerini belirterek, "Bir hafta dinlenme sürecimiz oldu. Bu süre içinde psikolojik olarak da gayet iyi hazırlandık. Maça hazırız. Kazanmaya geldik. 2 oyuncumuz sadece bizimle birlikte değil onun dışında takım olarak maça hazırız." diye konuştu.

Geçen sezon da Beşiktaş ile karşılaştıklarını hatırlatan teknik adam, "Avrupa Ligi'nde başarılı olmak ve ileri gitmek istiyoruz. İyi hazırlandık. Beşiktaş'ın gücünü biliyoruz. Geçen seneki maçımızı unutmayalım. Geçen sene de burada galip gelmiştik. Yine kazanmak için buradayız." ifadelerini kullandı.