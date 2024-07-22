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        Haberler Spor Futbol Mattia Croci-Torti: Hayalimiz Fenerbahçe'yi elemek - Futbol Haberleri

        Mattia Croci-Torti: Hayalimiz Fenerbahçe'yi elemek

        Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, Fenerbahçe maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 20:59 Güncelleme: 22.07.2024 - 20:59
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        "Hayalimiz Fenerbahçe'yi elemek"
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        İsviçre ekibi Lugano, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Fenerbahçe hakkında değerlendirmelerde bulunan Mattia Croci-Torti, "Geçen sezon 99 puan aldılar. Çok büyük bir takım. Kaliteli bir oyunculara ve hocaya sahip. Biz tabii ki çok dikkatli oynayacağız ama çok motiveyiz. Eminim ki çok iyi bir maç çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

        "ÇOK MUTLUYUM"

        Jose Mourinho ile karşılaşacağı için çok mutlu olduğunu söyleyen Croci-Torti, "Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde çok başarılı bir hoca. Porto ve Inter'le Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Böyle bir hocayla karşılaştığım için çok mutluyum. Maça hazırız" şeklinde konuştu.

        Fenerbahçe'ye karşı rotasyon yapabileceklerini aktaran İsviçreli teknik adam, "Tabii ki yarınki maçta birkaç değişiklik olabilir. Yorgunluk belirtileri olabilir. Yarın değişikliğe gidebiliriz" dedi.

        "BİZİM HAYALİMİZ FENERBAHÇE'Yİ ELEMEK"

        42 yaşındaki teknik adam sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

        "Yarınki maçtan avantajlı bir skor alarak İstanbul'a gitmek istiyoruz. Fenerbahçe'ye baskı yapmak istiyoruz. Türkiye'deki seyircilerin çok ateşli olduğunu ve stadın dolu olacağını biliyoruz. Yarın iyi bir sonuçla maçı tamamlamak istiyoruz. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Onların kaybedecek çok şeyi var. Bizim hayalimiz Fenerbahçe'yi elemek."

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