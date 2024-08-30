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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti: Turu Beşiktaş hak etti - Futbol Haberleri

        Mattia Croci-Torti: Turu Beşiktaş hak etti

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş'a 5-1 yenilen Lugano'nun teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş'ın turu hak ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 00:12 Güncelleme: 30.08.2024 - 00:40
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        "Turu Beşiktaş hak etti"
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        İsviçre ekibi Lugano'nun teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş'a 5-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nden elendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İsviçreli çalıştırıcı, siyah-beyazlıların kaliteli bir takıma sahip olduğunu belirtti.

        "TURU BEŞİKTAŞ HAK ETTİ, TEBRİK EDİYORUM"

        Golü bulduktan sonra biraz daha direnmeleri gerektiğini vurgulayan Mattia Croci-Torti, "Beşiktaş kaliteli bir takım. Bu akşam bunu gösterdiler. 1-1'i yakaladığımızda biraz daha direnebilirdik. Direnmeye çalıştık, orada bir şeyler olabilirdi fakat Gedson Fernandes'in golüyle geri düştük. Beşiktaş'ta çok kaliteli oyuncular var. Turu Beşiktaş hak etti, kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

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        "BEŞİKTAŞ'IN KADROSU BİZDEN DAHA KALİTELİ"

        Her zaman en yüksek performansla oynayamadıklarını anlatan Mattia Croci-Torti, şunları kaydetti:

        "Beşiktaş bizden çok daha kaliteli oyunculara sahip. Her zaman en yüksek performansı göstermek kolay değil. İlk maçta gösterdik ama bugün bir noktaya kadar getirebildik. Immobile ve Rafa Silva gibi çok kaliteli oyuncular, oyun sonucunu rahatlıkla değiştirebiliyorlar. Beşiktaş bugün fazlasıyla hak etti. Biz Konferans Ligi'ne devam edeceğiz. Orada belli bir seviyede olacağız çünkü diğer takımlar da bizim seviyemizde olacak."

        "BEŞİKTAŞ STADI'NDA OYNAMAK, FENERBAHÇE STADI'NDA OYNAMAKTAN DAHA ZOR"

        Türkiye'de seyirci tutkusunun kendisini çok etkilediğini ve bir gün Türkiye'de çalışmak istediğini belirten Mattia Croci-Torti, kısa zamanda Fenerbahçe ve Beşiktaş ile karşılaştıklarının sorulması üzerine şöyle konuştu:

        "Beşiktaş hız ve geçiş futbolunda çok önemli oyunculara sahip. Fenerbahçe ise tamamen tecrübeli oyuncularla futbolunu ileri götürmeye çalışıyor. Şu andaki Beşiktaş'ın hızlı oyununun çok önemli olduğunu ve fiziksel olarak iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Bu statta oynamak Fenerbahçe stadından çok daha zor. Bu seyirci önünde, bu atmosferde kulübede oyuncularla iletişim kurmak bile çok zor. Dolayısıyla buradaki atmosferi ayırmak istiyorum."

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