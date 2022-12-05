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Dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa 38 yıl sonra harekete geçti, lavlarıyla geceyi aydınlattı

38 yıl sonra faaliyete geçen dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa, püskürttüğü lavlarla geceyi aydınlattı.

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HABERTURK.COM / Reuters
  • Mauna Loa lavlarıyla geceyi aydınlattı

    ABD'nin Hawaii takım adalarından Büyük Ada'da bulunan dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loanın 38 yıl sonra yeniden patlaması sonrası lav akışı devam etti.
  • Mauna Loa lavlarıyla geceyi aydınlattı

    ABD Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS), Hawaii'deki Mauna Lao Yanardağı'nda 4 Aralık Pazar gecesi meydana gelen bir patlamayı ve lavların püskürdüğü anları paylaştı.

     
  • Mauna Loa lavlarıyla geceyi aydınlattı

    Hawaii Adaları’nın en büyük adası olan Büyük Ada’da yer alan 4 bin 169 metre yüksekliğindeki Mauna Loa Yanardağı, kapladığı 75 bin kilometre küplük hacmiyle dünyanın en büyük aktif yanardağı olma özelliğini taşıyor. 
  • Mauna Loa lavlarıyla geceyi aydınlattı

    Mauna Loa’daki en son patlama 1984 yılında yaşanmıştı.
  • Mauna Loa lavlarıyla geceyi aydınlattı

    Mauna Loa ayrıca Hawaii'nin en aktif yanardağından biri olan Kilauea'nın hemen kuzeyinde yer alıyor.
  • Mauna Loa lavlarıyla geceyi aydınlattı

    Kilauea Yanardağı'nın 2018 yılında patlaması sonucu çıkan lavlar okyanusa kadar ulaşmış ve adadaki 700 evi yok etmişti.

     

     

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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