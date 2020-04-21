Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola, Şili'de yayınlanan bir yarışmaya katılmak için geçtiğimiz haftalarda çocuğuyla birlikte Şili'ye gitmişti. Corona virüsü salgını nedeniyle yarışmanın iptal olmasının ardından Caldirola, tekrardan Türkiye'ye döndü.
Gala Caldirola ve çocuğunun 14 gün kuralı nedeniyle yurtta karantinaya alınmasının ardından Mauricio Isla da yurda gitti ve karantinaya girdi. İzin alınarak yurttaki karantina odasına giden Şilili yıldız, çalışmalarına da buradan devam ediyor.
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