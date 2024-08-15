Wanda Nara; "Kişisel ve sağlık nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı" sözleriyle boşanma kararı aldığını duyurmuş ve sözlerine şöyle devam etmişti: Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir şeyden pişman değilim, hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım. Suçlu ya da üçüncü şahıslar yok, bizimki her zaman dışarıdan daha güçlüydü.