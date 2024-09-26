Mauro Icardi golle döndü
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, sakatlığını atlattıktan sonra ilk maçına PAOK karşısında çıkarken, fileleri havalandırmayı başardı.
UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Galatasaray evinde Yunan ekibi PAOK ile mücadele etti.
Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de siyah-beyazlılar karşısında sonradan oyuna dahil oldu. Adana Demirspor maçında sakatlanan Icardi böylece 3 maç sonra formasına kavuştu.
31 yaşındaki futbolcu, 90+5. dakikada sol taraftan Kerem Demirbay’ın yerden pasında ceza sahası içinde gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 3-1 yaptı. Sakatlığını ardından çıktığı ilk maçında golünü atan Arjantinli futbolcunun bu sezon Süper Lig’de 1 golü bulunuyor.
Golle dönen Arjantinli forvet, 78. dakikada yerine Victor Osimhen’in yerine oyuna girdi.