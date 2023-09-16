Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi, gollerine devam etti - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi, gollerine devam etti

        Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Samsunspor maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'de 5. golünü kaydetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 22:30 Güncelleme: 16.09.2023 - 22:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Icardi gollerine devam etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, evinde Samsunspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılıların 4. golünü Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi attı. Müsabakanın 67. dakikasında sahneye çıkan Icardi, ceza sahası dışı sağından Hakim Ziyech’in şutunda ceza sahası içinde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

        30 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki gol sayısını 5’e çıkardı. Başarılı futbolcu, bu golleri son 3 maçta kaydetti. Icardi, bu sezon ayrıca Olimpija Ljubljana maçında da 1 gol kaydetmişti.

        Müsabakaya 11’de başlayan Mauro Icardi, 90 dakikada sahada kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        4 ilde orman yangını çıktı!
        4 ilde orman yangını çıktı!
        Aslan 4 köşe!
        Aslan 4 köşe!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        11 gün sonra defnedildi
        11 gün sonra defnedildi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro