Mauro Icardi, Greeicy Rendon ile buluştu
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, dün akşam Greeicy Rendon'un konserini izledi. Icardi, konser sonrasında ünlü şarkıcıyla bir araya geldi
Galatasaray'ın Tottenham ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçının son anlarında çapraz bağları kopan Mauro Icardi, sezonu kapattı.
Kısa süre içinde ameliyat edilecek olan yıldız futbolcu, tedavisinin devam ettiği Arjantin'de sosyal yaşamından ödün vermiyor.
Günlerdir Wanda Nara ile yaşadığı olaylı boşanma süreciyle gündemde olan Mauro Icardi, geçtiğimiz akşam Kolombiyalı şarkıcı Greeicy Rendon'un konserine gitti.