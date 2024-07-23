Wanda Nara çocuklarıyla tatilde
Geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi'den boşanacağını açıklayan Wanda Nara, çocuklarıyla birlikte tatile çıktı
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın evliliği bitme sürecinde. Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; "Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Ardından Wanda Nara bir açıklama daha yaptı ve şunları söyledi: Hiçbir şeyden pişman değilim, hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım. Suçlu ya da üçüncü şahıslar yok, bizimki her zaman dışarıdan daha güçlüydü.
Bu açıklamanın ardından Mauro Icardi'nin Avusturya'daki kampta oldukça düşünceli olduğu görülmüştü.
Wanda Nara ise bir süredir çocuklarıyla tatil yapıyor.
Wanda Nara, kızları Francesca ve Isabella ile Brezilya'ya gitti.
Wanda Nara, kızlarıyla Rio de Janeiro'da denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.