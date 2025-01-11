Mauro Icardi'nin aşk pozlarına büyük ilgi
Wanda Nara ile yaşadığı olaylardan sonra yeni bir aşka yelken açan Mauro Icardi'nin, yeni sevgilisi China Suarez ile mutluluk pozları Instagram'da büyük ilgi gördü
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, adının aşk dedikodularına karıştığı oyuncu, model ve şarkıcı China Suarez ile birlikte olduğunu doğruladı. Icardi, sevgilisiyle fotoğraflarını paylaştı.
Arjantinli yıldız; "En iyi hikâyeler, en beklemediğin anda başlar... Kim bilir? Bunlar kaderin işleri. Ne kadar zaman geçerse geçsin ya da kaç yol giderse geçsin, her zaman iki insanı bir araya getirmenin bir yolunu bulan kader... Çünkü yıldızlarda yazılmış gibi görünen karşılaşmalar var; çocukluğumuzdan beri her gece birlikte izlediğimiz ve birçok şeyin hayalini kurduğumuz karşılaşmalar. Bugün daha fazla işarete ihtiyacım yok. Seninle olduğumu biliyorum, olmam gereken yerdeyim" ifadelerini kullandı.
Mauro Icardi'nin aşk pozları takipçilerinden büyük ilgi gördü. Yıldız futbolcunun fotoğrafları, 3.5 milyon fazla beğeni 482 bin de yorum aldı.