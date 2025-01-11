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        Haberler Magazin Mauro Icardi ile China Suarez'in aşk pozlarına büyük ilgi - Magazin haberleri

        Mauro Icardi'nin aşk pozlarına büyük ilgi

        Wanda Nara ile yaşadığı olaylardan sonra yeni bir aşka yelken açan Mauro Icardi'nin, yeni sevgilisi China Suarez ile mutluluk pozları Instagram'da büyük ilgi gördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 16:42 Güncelleme: 11.01.2025 - 16:42
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        Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, adının aşk dedikodularına karıştığı oyuncu, model ve şarkıcı China Suarez ile birlikte olduğunu doğruladı. Icardi, sevgilisiyle fotoğraflarını paylaştı.

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        Arjantinli yıldız; "En iyi hikâyeler, en beklemediğin anda başlar... Kim bilir? Bunlar kaderin işleri. Ne kadar zaman geçerse geçsin ya da kaç yol giderse geçsin, her zaman iki insanı bir araya getirmenin bir yolunu bulan kader... Çünkü yıldızlarda yazılmış gibi görünen karşılaşmalar var; çocukluğumuzdan beri her gece birlikte izlediğimiz ve birçok şeyin hayalini kurduğumuz karşılaşmalar. Bugün daha fazla işarete ihtiyacım yok. Seninle olduğumu biliyorum, olmam gereken yerdeyim" ifadelerini kullandı.

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        Mauro Icardi'nin aşk pozları takipçilerinden büyük ilgi gördü. Yıldız futbolcunun fotoğrafları, 3.5 milyon fazla beğeni 482 bin de yorum aldı.

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        Mauro Icardi'nin, Wanda Nara ile yer aldığı fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmemesi dikkat çekti.

        #China Suarez
        #Mauro Icardi
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