Haberler Dünyadan Mauro Icardi ile Wanda Nara'dan Cadılar Bayramı pozları - Magazin haberleri

Mauro Icardi ile Wanda Nara'dan Cadılar Bayramı pozları Mauro Icardi, hayat arkadaşı Wanda Nara ve çocuklarıyla birlikte korkunç kostümler giyerek Cadılar Bayramı'nı kutladı. Ayrıca Icardi, oturduğu mahallede çikolata dağıtmayı da ihmal etmedi Habertürk Giriş: 02.11.2023 - 08:56 Güncelleme: 02.11.2023 - 08:56 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray'da oynayan Mauro Icardi'nin bonservisi 10 milyon Euro bedelle PSG'den alınmıştı.



Yılda 6 milyon Euro karşılığında Galatasaray ile 3 yıllık anlaşma imzalayan Icardi, 31 Ekim'de Cadılar Bayramı'nı kutladı.

2 Şurada Paylaş!







30 yaşındaki Mauro Icardi, Kasım 2022'de boşanmasına rağmen birlikte yaşamaya devam ettiği Wanda Nara ve çocuklarıyla birlikte korkunç kostümler giyerek objektif karşısına geçti.