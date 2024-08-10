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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi, lige golle başladı - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi, lige golle başladı

        Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Hatayspor karşısında ağları sarsarak yeni sezona golle başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 00:28 Güncelleme: 10.08.2024 - 00:28
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        Mauro Icardi, golle başladı!
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

        Karşılaşmanın 52. dakikasında 1-0 geriye düşen Galatasaray beraberliği 80. dakikada penaltıdan bulduğu golle sağladı. 78. dakikada sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Mauro Icardi, Kilama’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Turgut Doman pozisyonun ardından penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Icardi, skoru 1-1’e getirdi.

        Böylelikle Galatasaray adına sezonun ve Süper Lig’in ilk golü Mauro Icardi’den gelmiş oldu. 31 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezon 25 golle Süper Lig’i gol kralı olarak tamamlamıştı.

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