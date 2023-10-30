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        Haberler Magazin Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara hastalığını ilk kez açıkladı! Binlerce mesaj geldi!

        Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara hastalığını ilk kez açıkladı! Binlerce mesaj geldi!

        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından hastalığını açıkladı. Daha önce birçok test yaptırdığını dile getiren Nara'ya gelen sonuçlarla birlikte teşhis koyuldu. Wanda Nara, hastalığıyla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 10:21 Güncelleme: 30.10.2023 - 10:21
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        Galatasaray'ın Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-1 yendiği derbide takımının gollerini atan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medya hesabından mücadele ettiği hastalığını açıkladı!

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        Hastalığı hakkında konuşan Wanda Nara, "Televizyonu açtığımda ne yaşadığımı bilmeden herkesin benim hakkımda konuştuğunu görmek beni korkuttu. Daha sonra durumu açıkladığımda çocuklarım üzüldü. Dancing with the Stars'dan teklif aldığımda doktorların tavsiyesi üzerine tedaviyi takip etmeye devam ettim." demişti.

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        Wanda Nara'nın açıklamalarına şu şekilde devam etmişti: "Çocuklarım için bir örnek. Küçükler Dancing'e gitmenin her şeyin yolunda olduğu anlamına geldiğini düşündüler. Dans size bir şeyler katıyor. Ben bunu iyi olduğumu göstermek için yapıyorum." Nara'nın açıklama yapmasının ardından sevenleri ve Galatasaray taraftarları gönderilerin altına binlerce geçmiş olsun mesajı yazdı.

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        Wanda Nara paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Lösemiyim. İlk başlarda 'şu hastalığım var' diyordum. Sonra 'şu hastalık' diyebildim. Şimdi onu adıyla çağırıyorum."

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        İşte Wanda Nara'nın paylaşımı...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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