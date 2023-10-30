Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara hastalığını ilk kez açıkladı! Binlerce mesaj geldi!

Hastalığı hakkında konuşan Wanda Nara, "Televizyonu açtığımda ne yaşadığımı bilmeden herkesin benim hakkımda konuştuğunu görmek beni korkuttu. Daha sonra durumu açıkladığımda çocuklarım üzüldü. Dancing with the Stars'dan teklif aldığımda doktorların tavsiyesi üzerine tedaviyi takip etmeye devam ettim." demişti.

3 Şurada Paylaş!









Wanda Nara'nın açıklamalarına şu şekilde devam etmişti: "Çocuklarım için bir örnek. Küçükler Dancing'e gitmenin her şeyin yolunda olduğu anlamına geldiğini düşündüler. Dans size bir şeyler katıyor. Ben bunu iyi olduğumu göstermek için yapıyorum." Nara'nın açıklama yapmasının ardından sevenleri ve Galatasaray taraftarları gönderilerin altına binlerce geçmiş olsun mesajı yazdı.